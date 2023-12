Flamengo vai apostar forte em Gustavo Scarpa

Provavelmente nunca tinha ouvido tantas vezes o nome de Gustavo Scarpa. Mas a verdade é que o jogador brasileiro tem estado nas bocas do mundo nos últimos dias e na imprensa brasileira é impossível avançar pelos sites dos diversos jornais especializados em desporto sem tropeçar no craque.

E depois de ontem ter sido afiançado que Atlético Mineiro, Internacional, Palmeiras e Flamengo estavam na peúgada do jogador, esta sexta-feira o lote está a diminuir. De acordo com o 'Lance', o Flamengo colocou-se na dianteira da corrida pelo jogador.

Recorde-se que Gustavo Scarpa saiu do Brasil para (tentar) conquistar a Europa. Foi recrutado pelo Nottingham Forest mas as coisas não lhe correram de feição e acabou emprestado aos gregos do Olympiacos. Agora tem a possibilidade de regressar à pátria e, pelos vistos, a envergar o manto sagrado do Mengão.