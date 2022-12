Flamengo vai arrancar pré-temporada sem Vítor Pereira

O Flamengo terá de começar a preparar a próxima temporada sem treinador. Apesar de já ter anunciado um acordo com o português Vítor Pereira, o Mengão não poderá contar com o técnico por questões legais.

Segundo o portal 'UOL Esporte', a formação de Rio de Janeiro arranca a pré-temporada no próximo dia 26, mas ainda sem a orientação e o olhar de Vítor Pereira, uma vez que o contrato do treinador luso com o Corinthians só termina no dia 31 de dezembro. Como tal, Vítor Pereira é esperado no Ninho do Urubu no 1 de janeiro de 2023.





De acordo com a mesma fonte, os primeiros dias do regresso ao trabalho estarão sob orientação da equipa clínica e médica do clube, mas também estão previstas algumas atividades no relvado.