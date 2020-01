Flamengo vai reunir-se com Jorge Jesus para discutir a renovação do contrato

O Flamengo vai reunir-se em breve com Jorge Jesus para discutir a renovação do contrato, que expira em julho. "Vamos conversar com ele quando chegar das férias", diz Marcos Braz, ‘vice’ do Mengão para o futebol. JJ reinicia o trabalho no Ninho do Urubu na próxima 2ª feira e, caso aceite a proposta, o seu contrato passa no mínimo a ser válido até ao final do ano.

Marcos Braz anda atarefado a preparar o arranque da época do Flamengo. "O Gabigol? Tivemos uma reunião muito boa anteontem. Avançámos! O assunto deve ficar fechado na próxima semana, espero que haja um final feliz", conta.

O dirigente do Fla detalha outros dossiês. "Thiago Maia [médio do Lille] interessa. Já manifestámos isso junto do clube francês mas nada está definido. A negociação por Pedro [atacante da Fiorentina] ainda está no início. Há que esperar para ver o que o clube quer. Por outro lado, o Fla não recebeu qualquer oferta pelo Gerson e não confirma a venda do Reinier ao Real. No momento certo este último tema será abordado."