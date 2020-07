Flamengo vem a Portugal por Carlos Carvalhal

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, deve viajar hoje para Portugal. De acordo com informações recolhidas no Brasil por Record, o dirigente vem tratar da contratação do substituto de Jorge Jesus, sendo Carlos Carvalhal, em final de contrato com o Rio Ave, o principal alvo de Braz.





No entanto, em período de transferências, não será de estranhar que aproveite para tratar de outros negócios.