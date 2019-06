Flamengo vence no último encontro antes da 'era Jorge Jesus'

O Flamengo venceu quarta-feira por 2-0 no reduto do CSA, no último encontro antes do treinador português Jorge Jesus assumir o comando da equipa, a contar para a nona jornada do campeonato brasileiro de futebol.Vitinho, aos 65 minutos, e o ex-benfiquista Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol, aos 77, apontaram os tentos que selaram o triunfo do conjunto do Rio de Janeiro, que ascendeu, provisoriamente, ao terceiro lugar do Brasileirão.Com nove jogos disputados, o Fla, que começou com Abel Braga e prosseguiu, interinamente, com Marcelo Salles, passou a contar cinco vitórias, dois empates e duas derrotas (15-9 em golos), para um total de 17 pontos. O CSA tem seis e é 19.º e penúltimo.Na tabela, o conjunto carioca segue a três pontos do Santos, vencedor por 1-0 na receção ao Corinthians e novo líder à condição, e a dois do campeão em título Palmeiras, de Luiz Felipe Scolari, que tem dois jogos em atraso.O Internacional de Porto Alegre segue em quarto, com 16 pontos, e o Atlético de Mineiro e o Botafogo partilham o quinto posto, com 15, ambos com menos um jogo.Concluído a nona ronda, o futebol brasileiro para quase um mês, por 'culpa' da Copa América, com a estreia de Jorge Jesus prevista para 10 de julho, no reduto do Atlético Paranaense, para a primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.No Brasileirão, que o Flamengo não conquista desde 2009, a estreia do ex-técnico de Benfica e Sporting está agendada para 14 de julho, frente ao Goiás, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.