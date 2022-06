Flamengo volta a perder e direção decide despedir Paulo Sousa

Depois da derrota com o Fortaleza, que já tinha deixado Paulo Sousa numa situação periclitante, o Flamengo perdeu ontem com o Bragantino, por 1-0, e a imprensa brasileira garante esta manhã que o clube já decidiu despedir o treinador português.A pressão dos adeptos nos últimos tempos tem sido avassaladora, o Flamengo está na 14.ª posição no Brasileirão e ainda pode cair mais, em função dos encontros de hoje.Mesmo com a decisão do despedimento tomada, segundo o 'Globo Esporte o treinador ainda pode liderar a equipa sábado, no jogo com o Internacional, em Porto Alegre, uma vez que a equipa não vai regressar ao Rio de Janeiro por estes dias, pois está em Atibaia, cidade designada para preparar estes dois jogos do Brasileirão.