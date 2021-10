Flamengo volta a perder e Gabigol é atingido por copo de cerveja à saída do campo

Não estão fáceis as coisas no Flamengo por estes dias. A formação carioca atravessa uma crise de resultados e agora foi eliminada da Taça do Brasil, com o treinador Renato Gaúcho a colocar o lugar à disposição. Os adeptos estão impacientes e, segundo um jornalista da ESPN, Gabigol foi mesmo atingido por um copo de cerveja que voou da bancada no momento em que se dirigia para os balneários, depois do desaire com o Athletico Pararanense (3-0).





Gabigol não marca um golo há oito partidas, o maior jejum desde que chegou ao Flamengo. "Acho que o momento é complicado, difícil. Entendemos a revolta dos adeptos, mas esta equipa já foi venceu muitas coisas. É preciso saber perder e ganhar. Claro que no Flamengo queremos vencer, vencer e vencer, mas não fomos felizes, perdemos em casa por 3-0, é decepcionante. Mas já demonstrámos várias vezes que podemos dar a volta por cima", declarou o avançado em declarações à TV Globo.Depois, deixou um apelo: "É preciso ter calma, temos o Brasileiro pela frente e uma final da Libertadores. Os adeptos, a meu ver, têm que apoiar, de nos ajudar. Todos juntos podemos seguir o rumo dos títulos".A Globo avança ainda que após o final do encontro, a família de Gabigol se envolveu em algumas picardias com simpatizantes do clube fora do estádio, que dirigiram palavras pouco simpáticas. "O seu filho vai conhecer o inferno agora!", exclamou um deles.Durante a partida, os adeptos voltaram a gritar "mister, mister", como faziam nos tempos de Jorge Jesus...