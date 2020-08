Flamengo volta a perder e o treinador explica: «É difícil ganhar novamente»

Segundo jogo no Brasileirão, segunda derrota. Depois de ter ganho tudo com Jorge Jesus, o 'Mengão' não consegue reentrar no trilho dos triunfos com o técnico catalão Domènec Torrent e é último classificado. Uma posição impensável para o detentor da Libertadores e campeão em título, mesmo que tenham decorrido apenas duas rondas. A imprensa brasileira fala em "apatia" depois do desaire diante do recém-promovido Atlético Goianiense e critica as trocas que o treinador fez na equipa.





"No primeiro jogo começámos em 4x4x2, como Jorge Jesus. Acho que jogámos muito bem na primeira parte desse encontro e podíamos ter feito mais golos. Hoje [ontem], começamos em 4x3x3 e depois passámos para 4x2x3x1. Respeito o trabalho do ano passado, não fiz muitas alterações, mas é difícil ganhar novamente. É muito difícil. O ambiente com a pandemia é muito difícil", justificou Domènec.O técnico pede tempo. "Jogámos depois de 24 dias, parece que estamos na pré-temporada, com um ritmo muito mais baixo, os outros estão num ritmo mais alto. Mas trabalharemos para fazer uma equipa vencedora. Certamente venceremos novamente. Preciso de tempo, os jogadores precisam de tempo. Não para jogar comigo como técnico, mas para estarem melhor fisicamente, jogarem mais jogos e voltarem a vencer."