Flamengo na final da Taça Rio

O Flamengo apurou-se este domingo para a final da Taça Rio, ao derrotar no Maracanã o Volta Redonda por 2-0 com um bis do avançado Bruno Henrique aos 20 e 50 minutos do encontro.





Na decisão, agendada para quarta-feira, a turma de Jorge Jesus terá pela frente o Fluminense, que empatou (0-0) com o Botafogo na outra meia-final, qualificando-se para o a final pelo facto de ter vencido o grupo B.

(notícia atualizada às 22h21)