Fluminense: a festa pela noite dentro, a emoção de Felipe Melo a Record e a mensagem de Fernando Diniz no final Época começou com muitas críticas mas culminou na conquista da Liberdatores perante mais de 69 mil pessoas no Maracanã





• Foto: Reuters