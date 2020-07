Fluminense-Flamengo com transmissão aberta para o Mundo inteiro: Final com Jorge Jesus

O Fluminense anunciou que vai transmitir a final da Taça Rio contra o Flamengo, na quarta, pelo seu canal oficial no YouTube, a "FluTV".





O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. pic.twitter.com/SLRU42NHAn — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) July 7, 2020

Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube informa que a transmissão será aberta para o Mundo inteiro:"O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. O clube informa ainda que neste momento pelo bem do futebol, dos adeptos e por ser o primeiro jogo da equipa profissional transmitido na FluTV, a exibição será aberta de forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo", refere o comunicado. final da Taça Rio ,disputada quarta-feira no Maracanã, é encarada com grande expectativa, já que rumores apontam para a possibilidade de este ser o último jogo de Jorge Jesus á frente do Flamengo.O treinador português renovou recentemente contrato, mas o seu nome é apontado como o pretendido por Luís Filipe Vieira para assumir o comando técnico do Benfica.