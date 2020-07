8' - Primeiro remate do jogo para o Fluminense. Evanilson atirou sobre a direita para defesa fácil de Diego Alves.





7' - Flamengo tenta assentar o seu jogo e acalmar o ímpeto inicial do Flu.4' - Primeiro canto da partida pertence ao tricolor. Limpa a defesa do Flamengo.4' - Pressão alta do Fluminense nos minutos iniciais desta 1.ª mão da final.1' - Livre favorável ao Fluminense. Afasta a a defesa do Flamengo.

19h59 - Minuto de silêncio em memória das vítimas causadas pela pandemia do novo coronavírus.

19h57 - Equipa já no relvado do Maracanã.



19h54 - Flamengo e Fluminense já se defrontaram 417 vezes e o histórico é favorável ao Mengão: 154 vitórias, 134 empates e 128 derrotas.





Nosso Time é a Gente em Campo! O Flamengo está escalado para enfrentar o Fluminense no primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Vai pra cima deles, Mengo! #FLAxFLU #VamosFlamengo #MengaoNaFinal pic.twitter.com/8diYL2f4Kn — Flamengo (@Flamengo) July 12, 2020

19h46 - Equipas terminam o aquecimento no relvado do Maracanã. Poucos minutos para o início da final do Carioca.19h43 - Os jogadores do Flamengo em exercícios de aquecimento:19h22 - Também já é conhecido o onze do Fluminense:19h20 - A comitiva do Mengão já chegou ao Maracanã:19h18 - Já há onze do Flamengo. Confira as escolhas de Jorge Jesus para o clássico do Rio de Janeiro:

Boa tarde! O Flamengo, orientado pelo técnico português Jorge Jesus, entra em campo a partir das 20h00 para disputar a 1.ª mão da final do Campeonato Carioca diante do Fluminense.leva até si, ao minuto, os principais lances do encontro que vai jogar-se no Maracanã.