Fluminense 'pesca' nos Estados Unidos: Antônio Carlos está a caminho

Antônio Carlos está bem perto de se tornar o primeiro reforço oficial do Fluminense para a temporada 2024. O central do Orlando City há muito que é observado (e desejado) pelo emblema canarinho e as negociações estão bem avançadas. Quem o garante é Paulo Angioni, diretor de futebol do Flu.

"Em termos de mercado para a próxima época vamos contratar pontualmente. Temos um central bem avançado nesse processo, que é o Antônio Carlos, e estamos à espera que o Fernando Diniz se pronuncie sobre outra posições", resumiu.