Focado no Santos: Marcos Leonardo nem quer ouvir falar do interesse europeu

Real Madrid, Newcastle e Arsenal. Estes são apenas três dos muitos emblemas europeus que seguem com particular atenção os desempenhos de Marcos Leonardo, avançado do Santos que tem estado em destaque no Brasileirão.

Num momento em que o clube brasieliro luta pela manutenção no principal escalão do país, o jogador faz ouvidos moucos ao interesse estrangeiro e assume foco total no que falta jogar pelo Santos.

"Fico muito feliz de saber que estou a corresponder e que estão a existir algumas conversas. Mas desde que resolvi ficar no Santos, graças a Deus estou a ajudar o clube. Estou com foco total nessa reta final e o resto deixo para Deus", registou.