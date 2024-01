Foi campeão pelo Benfica e agora é agricultor: «Faço tudo: rachar lenha, conduzir um trator...»

Campeão nacional pelo Benfica em 2009/10, Eder Luis retirou-se dos relvados em 2020, depois de atuar brevemente pelo Uberlândia e agora leva uma vida bem diferente daquela que, provavelmente, os adeptos do futebol idealizam para os jogadores no final de carreira. O ex-avançado, agora com 38 anos, tornou-se agricultor em Uberlândia, no interior de Minas Gerais, seguindo a linha daquilo que a sua família sempre fez."Hoje estou na área de agricultura, mexo com a lavoura. Isso vem de família, pois o meu pai é agricultor. E eu vou para lida: se tiver que rachar lenha, conduzir um trator, eu faço tudo. Já tirei leite também, mas já não o faço. Mas sei fazer as coisas todas. Hoje o meu trabalho é esse", contou o antigo dianteiro, em declarações ao Globoesporte.Nesse Benfica campeão de 2009/10, Eder Luis foi orientado por Jorge Jesus, um treinador que o marcou para sempre. "É diferenciado. A metodologia dele é interessante. Trabalhei com ele só por seis meses, mas foi o melhor treinador que tive, de longe. Houve um jogo em que goleámos e sofremos um golo. No dia seguinte, ele fez uma palestra e não falou dos nossos golos: falou só do golo que sofremos", lembrou.Na mesma entrevista, o antigo avançado revela que Jorge Jesus tentou o seu regresso quando, depois de meia temporada na Luz, voltou ao Brasil para jogar no Vasco da Gama. "O Jorge Jesus ligou algumas vezes para eu voltar. O Saviola ia sair e ele queria que eu voltasse para o lugar dele. Mas já estava super bem no Vasco, a minha família adaptada ao Rio de Janeiro e aí eu fiquei. Acho que se eu tivesse começado uma temporada de início lá [no Benfica], talvez tivesse uma carreira um pouco melhor na Europa".