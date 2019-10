Fortaleza em fúria após derrota com Flamengo: havia duas bolas em campo no lance do 2.º golo

Duas bolas em campo Duas bolas em campo

Eu fico me perguntando: eles parariam ataque do Flamengo? Eles deixariam um gol nosso com duas bolas em campo? — Bruna Fernandes (@Brunafernandesn) October 17, 2019

O presidente do Fortaleza denunciou a situação e os jogadores também abordaram o assunto: no momento do segundo golo do Flamengo, que ditou a vitória da equipa de Jorge Jesusmesmo ao cair do pano, havia duas bolas em campo. Devia o árbitro ter interrompido o jogo?Marcelo Paz, o líder do clube, não tem dúvidas que oe garante que a bola foi atirada pelos adeptos do Flamengo. O médio Nenê Bonilha partilha a opinião do presidente: "Na minha opinião isto não é correto, era preciso parar o jogo, havia duas bolas em campo. Se fosse ao contrário...", disse o jogador do Fortaleza."Mais uma vez o VAR beneficia uma equipa do Rio e prejudica uma equipa do Nordeste. Estamos a ser conduzidos por uma máquina e por pessoas fora do campo, assim é difícil", disse por sua vez o guarda-redes Felipe Alves, visando a arbitragem da partida.A questão das duas bolas no campo está a gerar grande discussão nas redes sociais. Os adeptos do Flamengo defendem que a bola foi atirada por um apanha bolas do Fortaleza e que não teve influência no lance; os da equipa da casa sentem-se prejudicados e asseguram que a bola veio da bancada.













gandula joga outra bola no campo pra atrapalhar o ataque do Flamengo



Flamengo faz o gol



Time e comissão técnica vão reclamar com o juiz que na hora do gol tinham duas bolas em campo



Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Parabéns @FortalezaEC, vocês são o time mais cara de pau do campeonato — Você (@_adanlucas) October 17, 2019















Gol do Flamengo com duas bolas em campo no mesmo lance.

Rapaaaaaaaaaaaaaaaaaaaz. — Gelmires Castro (@GelmiresCastro) October 17, 2019