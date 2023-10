Fresco e acrobático: Hernanes saiu da reforma, marcou e celebrou como um miúdo

Os verdadeiros amantes do futebol internacional sabem quem é Hernanes, brasileiro de 38 anos que teve os seus anos de ouro no futebol italiano, ao serviço de Lazio, Inter e Juventus. De resto, chegou a receber o galardão de 'jogador mais promissor do mundo', em 2009, entregue pelo The Times.

Há perto de um ano e meio terminou carreira ao serviço do Sport e parecia ter encerrado o capítulo. Mas o 'bichinho' foi mais forte e regressou ao futebol. Fê-lo com a camisola do Sale, da 7ª divisão italiana, e logo com um golo.

O PROFETA VOLTOU! ??



Hernanes, ídolo do São Paulo, deixou a aposentadoria e voltou aos gramados.



O meio-campista estreou com gol na 7ª divisão italiana, pelo Sale, um pequeno time de Piemonte.



@DiMarziopic.twitter.com/6YrMK6mRAZ — Goleada Info (@goleada_info) October 16, 2023

"Descobri que era possível divertir-me com o futebol, sem a pressão a que estava habituado", revelou no final da partida, onde celebrou com um movimento acrobático de qualidade.

"Na Serie A italiana não me diverti, foi algo muito sério e profissional. Aqui descobri um novo tipo de futebol e com a bola nos pés sinto-me uma criança. Conversámos e decidimos assinar esse acordo. Lembrei-me do meu início no Brasil, onde jogava para me divertir", rematou.