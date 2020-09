Fucks ou Fuchs? Argel muda de apelido e 'atribui culpas' ao cartório

Oficializado no início desta semana como novo treinador do CSA do Brasil, Argel Fucks, antigo jogador de FC Porto e Benfica, deixou os adeptos do clube brasileiro algo confusos... tudo por culpa do seu sobrenome. Conhecido no mundo do futebol por 'Fucks', o treinador brasileiro surgiu nas redes sociais do CSA com o sobrenome escrito com 'CH' em vez de 'K', ou seja, 'Fuchs'.

Momentos após o anúncio, o treinador justificou a troca no seu apelido. "Na verdade, o meu sobrenome é com 'CH', sempre foi, mas houve um erro no cartório. Existe o reconhecimento do erro por parte do cartório, que acabou por trocar [o sobrenome]. Eu continuo a mesma pessoa", garantiu, em declarações citadas pela imprensa brasileira.