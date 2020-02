Futuro benfiquista Pedrinho saiu de campo a chorar: «Disse-lhe para não ir às redes sociais»

Pedrinho, jovem craque do Corinthians, viveu na noite de quarta-feira um dos piores momentos da jovem carreira. O médio do Timão, que está nas cogitações do Benfica, foi expulso logo aos 28 minutos do duelo frente ao Guarani e não conseguiu ajudar a equipa a seguir em frente rumo à fase de grupos da Taça Libertadores. O Corinthians até ganhou 2-1, mas o Guarani beneficiou do 1-0 da 1.º mão e ficou fora da competição.





De acordo com Will Dantas, agente do jogador, Pedrinho saiu do recinto visivelmente abalado e não escondeu as lágrimas. Pediu para ficar sozinho, evitou autógrafos e fotografias e mostrou-se muito desagradado coma quiloque fez em campo. "Ele saiu a chorar bastante porque era o sonho da vida dele estrear-se na Libertadores com a camisa 10 do Corinthians mas, infelizmente, existem coisas na vida que são alheias à nossa vontade. No primeiro lance escorregou. Foi travar a bola e escorregou. E no segundo lance estava preocupado com o adversário que estava atrás dele, levantou a bola para dar de bicicleta, mas infelizmente o outro rapaz colocou a cabeça. Mesmo não acertando, o árbitro optou por dar o cartão amarelo", disse o agente."Ele está tranquilo, está triste, abatido, mas disse-lhe que são coisas da vida. São imprevistos que acontecem na carreira. Ele não foi o primeiro e também não será o último, mas é isso aí, bola para frente", explicou.O jogador estava tão afetado que foi aconselhado a afastar-se de televisões e redes sociais, onde estava a ser duramente criticado pelos mais diversos quadrantes. "O pessoal do Corinthians deu-lhe todo o apoio: jogadores, equipa técnica edireção. Acabou por ir embora mais cedo. Costuma sair, dar autógrafos, falar com toda a gente no parque do estacionamento, mas ontem estava tão triste que disse que queria ir embora, que queria ficar sozinho. Respeitei e pedi-lhe para não entrar nas redes sociais nem ver televisão", realçou Will Dantas."Muita gente já se aproveita destas situações situação quando o atleta está bem, quando acontece algo assim é lógico que vão aparecer aqueles para ‘malhar’. Mas é a vida... Disse-lhe que precisa de se habituar a esses momentos, que vai passar como tudo na vida passa. Ele está tranquilo, se Deus quiser e se o treinador optar por ele no jogo contra o São Paulo, vai fazer um bom jogo", rematou.