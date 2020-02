Futuro jogador do Benfica expulso em jogo que ditou eliminação do Corinthians da Libertadores

O Corinthians não conseguiu o apuramento para a fase de grupos da Libertadores e viu ainda o futuro reforço do Benfica, o avançado Pedrinho, ser expulso, o que prejudicou ainda mais a equipa diante do Guarani do Paraguai, em plena Arena Corinthians. O Timão venceu por 2-1, mas o resultado não foi suficiente para o apuramento. No jogo da 1.ª mão, em Assunção, os brasileiros perderam por 1-0.





Luan e Boselli fizeram os golos da equipa brasileira, e Fernández diminuiu. A partida teve uma arbitragem polémica do argentino Néstor Pitana, que dirigiu a final do Mundial da Rússia. Os corintianos, que tiveram Pedrinho expulso ainda na primeira parte, aos 28 minutos, reclamaram muito do critério de cartões adotado pelo árbitro e, principalmente, da falta de Gil em Bobadilla que originou o golo da classificação dos paraguaios. O Guarani irá agora enfrentar o Palestino do Chile para saber qual das duas equipas irá para a fase de grupos da Libertadores.A expulsão de Pedrinho aconteceu aos 28 minutos, quando o jogador tentou uma bicicleta, acertou num adversário e recebeu o segundo amarelo.Tiago Nunes, treinador do Timão, disse que não se devem procurar vilões neste momento. "Não tem nada de vilão, é um jogador muito importante para a nossa equipa. A primeira falta foi um acidente, foi à minha frente. A segunda ele nem vê, está de costas a tentar a bicicleta, mas o adversário antecipa. Como é que o vou culpar? Não tem como. Enquanto esteve em campo contribuiu muito. Tem todo o nosso carinho. Não passo a responsabilidade, temos de lamber as nossas feridas, saber o que precisamos melhorar. Que esse momento sirva de aprendizagem".