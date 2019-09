Gabigol admite que tem o coração dividido

Gabriel Barbosa, mais conhecido por Gabigol, continua a fazer aquilo que melhor sabe – marcar golos. Esta época já anotou 28 golos em 38 encontros disputados e sente que está num dos melhores momentos da sua carreira. Formado no Santos, o avançado sabe que tem de ser comedido quando demonstra amor pelo Flamengo e, por isso, preferiu distribuir o amor.

"Estou muito feliz no Flamengo. É metade do meu coração. A outra metade é do Santos, porque tenho muita gratidão. São dois clubes pelos quais tenho muito carinho. O jogo contra o Santos está perto e vai ser muito difícil. Não sei se vou comemorar, só vou decidir no momento, mas não vejo isso como desrespeito. O respeito vai muito além de comemorar ou não. É algo que está no coração. Sou santista desde pequenininho, mas agora está metade-metade", revelou ao canal de YouTube ‘De Sola’.

O empréstimo do Inter ao Flamengo termina no final do ano mas Gabigol não tem presa em definir o futuro: "Estou feliz no Flamengo. Como disse, ainda não sei o que vai acontecer, mas sinto-me muito feliz no Flamengo. Sinto-me em casa e completamente à vontade. No final do ano vamos resolver isso."