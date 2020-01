Gabigol confirma que fica no Flamengo: «Se é para o bem da nação»

Terminou uma das novelas deste mercado de transferência: Gabigol fica no Flamengo. A confirmação foi dada esta terça-feira pelo próprio jogador no Instagram. O clube também já anunciou o acordo.





"Se é para o bem da nação", escreveu Gabigol no Instagram, onde publicou também um vídeo com imagens suas no campeão brasileiro.Já o clube, cuja equipa principal é orientada por Jorge Jesus, escreveu no Instagram: "Tá tranquilo... #PodeLevantarAPlaquinha!"Após o empréstimo em 2019, o Flamengo acertou com o Inter a compra do avançado. Segundo a imprensa brasileira, o camisola 9 vai assinar contrato de cinco anos.