Gabigol e a conquista da Libertadores: «É um dia histórico»

O Flamengo, treinado por Jorge Jesus, conquistou este sábado a edição 2019 da Taça Libertadores com uma vitória (2-1) sobre o River Plate no Monumental de Lima, no Peru.Vendo-se em desvantagem aos 15 minutos, o Mengão deu a volta ao marcador nos instantes finais da partida com dois golos de Gabriel Barbosa e o avançado brasileiro não escondeu a satisfação no final da partida e admitiu tratar-se de "um dia histórico"."Estou muito feliz. É um dia histórico. Quero agradecer muito, muito a Deus. Agradecer também à minha família, ao staff e a estes adeptos maravilhosos. É um ano que vai ficar guardado para o resto da minha vida, de todos os flamenguistas e todos os brasileiros", afirmou Gabigol.