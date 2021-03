Gabigol e a ida a um casino clandestino: «Estava a entrar no elevador e a polícia chegou...»

Um dia depois de ter sido detido num casino clandestino no Rio de Janeiro, onde estavam cerca de 200 pessoas, Gabigol explicou no programa de televisão 'Fantástico' que se limitou a ir jantar fora com uns amigos e que não tem o hábito de jogar. O avançado do Flamengo não foi indiciado, mas o ministério público vai decidir se abre ou não um processo.





"Fui convidado por amigos, realmente não sabia para onde estava a ir. Quando cheguei ao local, nós queríamos jantar. Comi com os meus amigos e quando estava a sair a polícia chegou", começou por explicar o avançado, garantindo que não tem o hábito de frequentar casinos. "Não tenho esse costume de jogar. A única coisa que jogo mesmo é vídeojogos. Estava com os meus amigos, fomos comer e quando estávamos a ir embora, a polícia chegou e mandou toda gente para o chão."Gabigol reconheceu que o local tinha demasiada gente. "Sim, faltou sensibilidade da minha parte. Por ser o meu último dia de férias estava ali com os meus amigos, estava feliz num momento que quase nunca temos. Acho que faltou um bocadinho de sensibilidade, mas usei sempre máscara e álcool gel. Realmente, quando percebi que havia gente a mais, resolvi ir embora."O jogador explicou que a chegada da polícia "foi um susto muito grande". "Eu estava a entrar no elevador para ir embora e a polícia chegou, a mandar toda a gente para o chão. Ficámos no chão, como eles pediram, foi um susto muito grande porque ninguém esperava que aquilo fosse acontecer. Eles encaminharam-me para uma sala. Lá falaram comigo e eu ajudei no que foi preciso."O avançado diz que não se escondeu debaixo de nenhuma mesa, como chegou a ser noticiado. "Se me tivesse escondido não teria saído como saí. Saí de cabeça erguida, como eles pediram, entrei no carro da polícia como eles pediram e fui para delegacia. Quando eles chegaram pediram a toda a gente para ir para o chão e foi o que fiz."A finalizar, admitiu que errou. "Peço desculpas aos adeptos do Flamengo e às pessoas que gostam de mim. Não sou pessoa de aparecer em notícias assim, nem nunca fui um tipo de quebrar a pandemia, estive todo este tempo todo em casa. Acho que faltou um bocadinho de sensibilidade da minha parte, eu não devia estar ali. Mas como, como disse, errei e peço desculpas."