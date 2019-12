Gabigol fala em tom de despedida: «Jogo com o Avaí vai ser especial para mim»

Gabigol pode despedir-se esta quinta-feira do Maracanã. O avançado brasileiro, emprestado pelo Inter Milão ao Flamengo, está em final de contrato com o Mengão e pode cumprir o último jogo em casa diante do Avaí.





"Vai ser especial para mim. Pode ser a última vez, a gente não sabe. Estou muito animado para este jogo, espero que seja com casa lotada. Se eu voltar a jogar vou ficar muito feliz também", disse o avançado que leva 24 golos no Brasileirão. "Só tenho pensado nos últimos jogos e no Mundial [de Clubes]. Todos têm sonhos. Estou a realizar um no Flamengo, tudo tem saído perfeito. Recordes, títulos... Estamos a conversar, mas não há nada certo", revelou.