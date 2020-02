Gabigol já fez Jorge Jesus meter-se em despesas: a aposta que o treinador do Flamengo vai pagar

O Flamengo de Jorge Jesus entrou a ganhar [ultrapassou o Resende, por 3-1, no Maracanã, a contar para a 5ª jornada da Taça Guanabara] e o treinador português meteu-se em despesas. "Fiz uma apostazita com o Míster. Se marcasse hoje um golo de cabeça ele oferecia-me uma garrafa de vinho. Portanto, ele está a dever-me uma", gracejou Gabigol, autor do golo que consumou a ‘virada’ do Mengão diante do Resende.





Jorge Jesus implacável: «Ganhar a Libertadores e o campeonato é cheirinho? Só para quem não tem olfato...» Jorge Jesus implacável: «Ganhar a Libertadores e o campeonato é cheirinho? Só para quem não tem olfato...»

A carregar o vídeo ...

O Maracanã registou casa cheia (53 mil fãs) apesar da chuvada que se abateu no Rio de Janeiro. A ‘Nação’ queria matar saudades do Fla e ver os reforços. Testemunhou a estreia de Gustavo Henrique, Michael e Pedro e... apanhou um sustozinho. Alef Manga (65’) colocou o Resende na frente, tendo o Mengão necessitado de operar uma reviravolta, por Rezende (autogolo aos 75’), Gabigol (85’) e Bruno Henrique (88’).O Fla dobrou a 5ª jornada no 2º lugar do Grupo A em igualdade pontual com o líder Boavista. "Jogar um futebol deste nível só com oito dias de trabalho não é para todos. Mas é preciso não esquecer. Se o Flamengo ganhar o ‘Carioca’, isso aumenta o meu currículo no Brasil. Fora do Brasil, zero! Tenho todo o respeito por esta prova, mas o importante é estarmos a um nível bem mais elevado no dia 16, em Brasília, por ocasião da Supertaça do Brasil. Nunca o disse, mas vou dizê-lo hoje. Juntamente com o Liverpool e o River Plate, o Athletico-PR foi a equipa que mais dificuldades nos criou no ano passado", referiu Jorge Jesus, voltando a ser um pouco vago quando instado a comentar o ‘dossiê renovação’: "Cheguei há uma semana e houve prioridades mais importantes, como o Gabigol e o Marí. Na altura certa, as coisas também hão de ficar certas..."