Gabigol marca, atinge marca histórica no Flamengo e... surpreende na dedicatória

O Flamengocom o Goiás, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 28.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol mas, apesar do resultado não ter sido o pretendido da equipa orientada por Jorge Jesus, ainda deu espaço para Gabriel 'Gabigol' Barbosa escrever o seu nome na história do Mengão.O avançado brasileiro, de 23 anos, assinou, aos 55 minutos, o primeiro golo da turma rubro-negra no encontro e, apesar de ultrapassar a marca de Adriano 'Imperador' - que em 2009 foi o melhor marcador do Brasileirão, com 19 golos -, o ex-avançado do Benfica entrou para os goleadores do século em apenas um ano.Gabriel Barbosa apontou frente ao Goiás o 36.º golo desta temporada, igualando a marca de Hernane 'Brocador' de Souza, em 2013. Através das redes sociais, o avançado do Fla mostrou-se contente pela marca histórica e dedicou o golo ao seu "ídolo"."É... nem nos meus melhores sonhos poderia imaginar isso, entrar para a história de um clube tão grande e bater marcas de ídolos. E que venham mais vitórias e brocadas, foi para ti. Inesquecível!", pode ler-se na publicação.