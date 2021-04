Gabigol paga multa e livra-se de processo após ter sido apanhado num casino clandestino

Gabigol chegou a acordo com a Justiça de São Paulo e vai pagar 100 salários mínimos - 110 mil reais, cerca de 16,7 mil euros -, para não ser processado por crime contra a saúde pública, avança esta terça-feira a imprensa brasileira.





O jogador do Flamengo foi apanhado num casino clandestino a 14 de março, em São Paulo, numa fase em que eram proibidas as aglomerações na cidade, por causa da pandemia. No local estavam mais de 200 pessoas.O futebolista, que chegou a ser detido depois de se ter escondido debaixo de uma mesa, vai entregar a verba ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de São Paulo.Se tivesse sido condenado, o avançado incorria numa pena que podia ir de um mês a um ano de detenção, além do pagamento de uma multa.