Gabigol pode levar um amigo: Corinthians também quer resgatar Éverton Ribeiro

Como já teve oportunidade de ler no Record, o Corinthians fixou a mira em Gabriel Barbosa, do Flamengo, e pode tentar a contratação do popular Gabigol, que está em final de contrato com o Mengão.

Contudo, a imprensa brasileira garante que o Timão pode também tentar resgatar outro elemento do atual plantel do Flamengo - Éverton Ribeiro.

O médio também termina contrato no último dia de dezembro e apesar de estar a negociar com a direção rubronegra, está a ser seguido com particular atenção pelo já referido Corinthians, assim como Fluminense e São Paulo.