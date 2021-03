Gabigol pode ser punido com pena de um mês a um ano de prisão após ida a casino clandestino

O site brasileiro UOL teve acesso ao boletim de ocorrência da Polícia Civil do Estado de São Paulo e explica que no documento Gabigol é dado como "autor de contravenção penal por desrespeitar a norma do poder público sobre a restrição de aglomerações e serviços não essenciais durante a pandemia", o que significa que o avançado do Flamengo está a ser tratado como suspeito.





Gabigol, detido num casino clandestino em São Paulo, onde estavam cerca de 200 pessoas, assinou na esquadra um termo de responsabilidade, no qual se compromete a não promover mais aglomerações, colocando-se ainda à disposição da justiça.Mas esse facto por si só não o livra de mais sarilhos. Segundo o mesmo site, o jogador corre ainda o risco de ser acusado pelo ministério público ao abrigo do artigo 268 do Código Penal do país (que pune quem infringir uma determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa), que prevê uma pena de prisão de um mês a um ano, além de multa.O estado de São Paulo está em emergência no combate à pandemia de covid-19, com restrições de serviços não essenciais para evitar aglomerações.