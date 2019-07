Gabigol reage a provocação dos jogadores do A. Paranaense: «Cada um festeja como quer»

O Flamengo foi eliminado pelo Athletico Paranaense da Copa do Brasil e a equipa de Jorge Jesus ainda viu os jogadores da equipa visitante provocarem Gabigol, imitando a forma como o jogador do 'Mengão' celebra os golos.





O avançado não quis, todavia, dar grande importância à polémica e no final desvalorizou a provocação. "Cada um comemora da maneira que quer, não faço esta comemoração para brincar com os outros, comemoro assim para louvar a Deus, Ele que me dá força para estar no Flamengo e fazer o que eu mais gosto, que é jogar futebol. Cada um comemora como quer, respeito isso", disse o antigo jogador do Benfica, que marcou um golo no jogo.