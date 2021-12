Gabigol recorda 'bronca' de Jorge Jesus na final da Libertadores: «Ele queria matar-me!»

Para lá de ter falado da passagem pela Europa e mais concretamente pelo Benfica , Gabigol recordou ainda um episódio vivido com Jorge Jesus na final da Libertadores de 2019. Tudo por causa da expulsão na decisão com o River Plate, que deixou JJ à beira de um ataque de nervos."Fui expulso na final da Libertadores de 2019 porque peguei nas partes íntimas e fiquei a dançar para o jogador do River Plate, que esteve todo o tempo a dizer que me ia bater. O bandeirinha viu e apanhou-me. O Jesus ficou muito p… comigo. Porra... O Jesus queria matar-me! Há um vídeo da expulsão, que pega tudo certinho. É muito bom. Ele é louco... Na hora sim, reclamou... 'eu avisei-te, eu avisei-te', mas depois disso o jogo acabou. Só que ele ficou muito sério", lembrou o avançado do Flamengo, em conversa com o podcast 'Podpah'.