Gabigol rendido à equipa de Jorge Jesus: «Flamengo é a melhor equipa em que joguei»

Com 32 golos apontados nas várias provas em 2019, Gabriel Barbosa é o melhor marcador do Flamengo e o avançado de 23 anos, que foi recentemente chamado por Tite à seleção brasileira, mostra-se rendido ao clube do Rio de Janeiro e à equipa orientada por Jorge Jesus.





Numa entrevista ao canal Desimpedidos, no Youtube, Gabigol admitiu que o Mengão é "a melhor equipa" que já representou até ao momento na sua carreira. "O Flamengo é a melhor equipa em que joguei na minha carreira. Tem uma qualidade imensa em todas as posições e temos jogadores que se destacam", assumiu o jogador que passou pelo Benfica em 2017 e que também representou o Santos (onde fez a formação) e o Inter, em Itália.

Confrontado com as hipóteses que o Flamengo teria numa hipotética participação na Liga dos Campeões, Gabigol admite que "são coisas subjetivas" mas vê na equipa brasileira uma cultura europeia por 'culpa' de alguns jogadores contratados nos últimos meses e também pela chegada de Jorge Jesus.



"Uma coisa que temos de bom no Flamengo é termos jogadores que jogaram lá fora e isso interfere muito no nosso jogo. O nosso treinador é europeu e entende bastante do futebol de lá", explica.