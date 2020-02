Gabigol rendido a Jesus: «Temos um líder. Onde ele for nós vamos atrás»

Gabigol voltou a fazer o gosto ao pé num 'jogo a doer'. Depois de ser decisivo na final da Libertadores frente ao River Plate, o avançado brasileiro marcou e assistiu na vitória (3-0) do Flamengo frente ao Ath. Paranense, para a Supertaça. No final da partida, Gabigol teceu rasgados elogios a Jorge Jesus.





"Não adianta ter dinheiro e jogadores qualificados se não souberes potencializá-los. Isso acontece bastante lá fora, em equipas com grandes jogadores e não conseguirem títulos. O Mister tem feito um trabalho especial, maravilhoso como há tempos não se via no Brasil. Vocês não têm tanta ideia porque não compartilham dentro, com palestras, vídeos. Estamos felizes de tê-lo aqui. Todos os jogadores que chegam acabam por melhorar. E também tem o ser humano que ele é. Temos um líder e onde ele for, iremos atrás", garantiu.Gabigol assinou o seu 47º golo pelo Mengão e ultrapassou Adriano na lista de melhores marcadores da história do clube."Muito feliz por passar o Adriano e outros jogadores com tão pouco tempo. Obviamente, não faço os golos sozinho. Os meus companheiros e o Mister dão-me dicas de posicionamento que fazem o meu potencial aumentar", referiu.