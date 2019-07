Gabigol tenta imitar Neymar e vira piada nas redes sociais

A estreia de Jesus no Flamengo: um empate e um golaço de um ex-jogador do Benfica A estreia de Jesus no Flamengo: um empate e um golaço de um ex-jogador do Benfica

Nem todos têm o engenho e arte necessários do bem representar e que o diga Gabriel Barbosa. O avançado do Flamengo, equipa orientada por Jorge Jesus, foi o 'herói' e o 'vilão', na partida desta madrugada entre o Atlético Paranaense e o 'Mengão' , para os quartos-de-final da Copa Brasil. O ex-Benfica até marcou e foi o melhor jogador da partida frente ao Atlético Paranaense na Copa do Brasil mas, durante a partida, decidiu simular 'à Neymar' e... deu-se mal.Com a partida interrompida pelo árbitro Andreson Daronco, o avançado de 22 anos correu isolado na direção de Santos, guarda-redes do Atlético Paranaense, que pontapeou a bola e acabou por acertar no pé de Gabigol, que prontamente se atirou para o chão e simulou ter sido agredido violentamente.Como sempre, a internet não perdoou: "Queria lembrar que você é Gabriel e não Neymar Jr para ficar de simulação ridícula", "Treinar finalização é obrigação. Mas se você quiser ser diferenciado, treina SIMULAÇÃO", "Gabigol é melhor como ator do que como jogador. Esqueceu que no futebol brasileiro tem VAR", foram alguns milhares de comentários que surgiram nas redes sociais.

