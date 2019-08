Gabigol: «Torço imenso para que Balotelli venha»

Muito se tem falado no Brasil da possibilidade de Mario Balotelli reforçar o Flamengo e, ao que parece, até mesmo no plantel dos cariocas o entusiasmo é grande em face do rumor em torno do dianteiro. Gabigol, por exemplo, diz estar a torcer pela concretização dessa transferência, revelando até que tem mantido contacto regular com o avançado italiano.





"Temos falado praticamente todos os dias. Obviamente que falamos sobre outras coisas, não só futebol, mas tomara que ele venha. Torço imenso para que venha, pois sou muito fã dele. Seria inacreditável, espetacular. O Flamengo tem essa capacidade de fazer jogadores de outros países estarem aqui, pela grandeza que tem. Vemos o Filipe Luís e o Rafinha, que quiseram vir para cá depois de tanto tempo de Europa. Seria espetacular. Torço para que ele venha", admitiu.