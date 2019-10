Gabriel Barbosa e irmã de Neymar: "Estará um craque a caminho?"

No Brasil especula-se que Raffaela Santos, irmã de Neymar, pode estar grávida de Gabriel Barbosa, avançado que brilha ao serviço do Flamengo de Jorge Jesus. Como os genes de futebolista de classe mundial estão nos progenitores, a imprensa brasileira já pergunta: "Estará um craque a caminho?".





Um jornalista da imprensa cor de rosa brasileira avançou com a notícia e enquanto os representantes da família de Neymar negar veemente a hipótese. "É um absurdo. Gente mentirosa que só quer vender notícias", acusaram em declarações difundidas pela plataforma digital 'Metrópoles'.Mas, a especulação ganha força com a resposta dada pela assessoria de Gabriel Barbosa, pois não negou o facto. "Isso diz respeito à vida pessoal do jogador e, caso houvesse desenvolvimentos na relação, o próprio se pronunciaria de forma natural. Nós respeitamos os assuntos pessoais do jogador e recusamos contribuir para fofocas e especulações", lê-se no comunicado enviado às redações brasileiras.