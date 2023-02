Gabriel Menino revela pedido feito à nutricionista do Palmeiras: «Quero ficar igual a Cristiano Ronaldo!»

Gabriel Menino cumpre a quarta temporada na primeira equipa do Palmeiras mas revelou dificuldades nas etapas iniciais, até porque nem esperava começar por jogar tanto. O médio brasileiro, de 22 anos, revelou um pedido inusitado que fez à nutricionista..."Eu tinha lesionado os dois tornozelos, estava a voltar de lesão e estava a sentir-me um pouco pesado, mas eu estava dentro do meu peso. Só que pedi à dona Mirtes [Stancanelli, nutricionista do clube]: 'Eu quero ficar com uma definição igual ao Cristiano Ronaldo". Comecei a fazer a dieta e lesionaram-se os dois laterais da equipa, Mayke e Marcos Rocha. Aí eu entrei num jogo contra o América-MG [em Belo Horizonte]. Eu comia de manhã, bebia alguma coisa, ao almoço comia grelhados e salada, à tarde bebia um suplemento, à noite grelhados e salada e depois novo suplemento. Era disso que eu precisava. Ela avisou-me: ‘Vais sofrer no começo, mas aguentas’. Só que eu não esperava ter uma oportunidade de jogar logo quando eu comecei a dieta. Aí eu fui para o jogo e com cinco minutos [em campo] eu já estava fraco. A dona Mirtes estava a ver o jogo e teve de avisar o roupeiro para me dar três doses de gel para repor a energia", explicou o jogador em declarações ao canal de Youtube de André Hernan.