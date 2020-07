Gerson (alvo do Benfica) para Jesus: «Extraíste algo que estava apagado dentro de mim»

Gerson, um dos jogadores que mais se destacou no Flamengo com Jorge Jesus ao leme, deixou uma curta mas sentida mensagem ao treinador português na hora da despedida.





Lembro da nossa primeira conversa, Mister. Pelo telefone você conseguiu extrair algo que, dentro de mim, estava apagado: a confiança no meu futebol. Você me fez entender que o futebol é muito mais que dar assistência e fazer gol.



Agradeço cada conversa, esporro e carinho. ???? pic.twitter.com/NlYcB9DJRF — Gerson Santos (@GersonSantos08) July 18, 2020

"Lembro-me da nossa primeira conversa, Míster. Pelo telefone você conseguiu extrair algo que, dentro de mim, estava apagado: a confiança no meu futebol. Você fez-me entender que o futebol é muito mais do que dar assistências e fazer golo. Agradeço cada conversa, repreensão e carinho", disse o médio de 23 anos no Twitter.Recorde-se que Gerson é, juntamente com Bruno Henrique, um dos futebolistas do Mengão que Jesus pretende levar para o Benfica