Gerson saiu em defesa de Pedro e empurrou preparador do Flamengo contra a parede: «Está maluco?»

O caos está instalado no Flamengo por causa da agressão do preparador físico a Pedro. À medida que as horas passam vão sendo conhecidos novos dados sobre o que se passou no balneário do clube brasileiro. O 'Glooboesporte' conta que no meio da confusão e ao saber que o companheiro de equipa tinha levado um soco, Gerson empurrou Pablo Fernández contra a parede e gritou: "Você está maluco? Fique quieto!".De acordo com a mesma fonte, o "primeiro jogador a apartar foi Thiago Maia, que logo chamou Gerson". Já Marcos Braz e o diretor-executivo Bruno Spindel não assistiram à agressão mas estiveram no balneário quando decorria toda a confusão.No boletim de ocorrência registrado pela polícia de Minas Gerais, é referido que o atacante levou "três tapas antes do soco".Entretanto, o Flamengo decidiu despedir Pablo Fernández. Os restantes jogadores do plantel pressionaram o clube para se decidir pelo despedimento e a situação do treinador não é ainda clara, uma vez que, segundo a imprensa brasileira, Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel vão ter uma reunião com Sampaoli, que pode ser decisiva.Embora tenha sido a vítima da agressão, Pedro vai ser punido pelo clube, possivelmente com uma multa, por se ter recusado a aquecer durante o encontro com o Atlético-MG.