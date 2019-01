Gigantes ingleses disputam prodígio brasileiro de 18 anos

Manchester United e Arsenal estão na corrida pelo guarda-redes brasileiro Gabriel Brazão, que representa o Cruzeiro. O jovem, de 18 anos, já foi convocado por Tite para a seleção brasileira e despertou a atenção dos gigantes ingleses, de acordo com o jornal inglês 'The Sun'.O jovem, que renovou contrato em dezembro último até 2021 com o clube mineiro, tem uma cláusula de rescisão superior a 40 milhões de euros se pretender sair do Brasil.Brazão referiu, numa entrevista recente, que costuma jogar no FIFA com equipas europeias, dos quais destacou Real Madrid, Juventus, Manchester United e... Sp. Braga como as suas escolhas na consola.