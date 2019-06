Globo afasta jornalista suspeito de tentar abafar 'caso Neymar'

Televisão brasileira entrou no hotel onde tudo aconteceu entre Neymar e Najila Televisão brasileira entrou no hotel onde tudo aconteceu entre Neymar e Najila

Mauro Naves, jornalista da Globo, está a ser investigado por alegadamente ter tentado abafar o 'caso Neymar', no qual o jogador é acusado de violação por Najila Trindade . A notícia foi avançada pelo portal 'Notícias da TV', do UOL.Naves foi afastado pela Globo com a justificação de que terá enviado o contacto do pai de Neymar para o advogado José Edgard Bueno Filho, primeiro defensor da mulher que acusa Neymar, mas a história pode ser mais complexa, uma vez que o jornalista é sócio desse mesmo advogado num restaurante em São Paulo.Além disso, foi ainda tornada pública uma mensagem de Mauro Naves para Najila, que terá sido enviada ainda antes de a mulher ter denunciado o caso publicamente: "Naj, estou em Teresópolis conversando com a pessoa que, eventualmente, poderá ajudar no encaminhamento do acordo. O laudo médico ficou pronto, está excelente. Preciso que você me mande agora aquela foto de como ficou roxo e bem feio. Mande também a mensagem do babaca mandando a foto para você. Quero sair daqui com uma solução encaminhada".Assim, o jornalista é agora suspeito de ter ajudado a que houvesse um acordo entre o staff de Neymar e o advogado de Najila para que o caso não chegasse ao conhecimento público.