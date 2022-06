'Goal' avança que Pedro Martins é alternativa a Paulo Sousa no Flamengo

A vida de Paulo Sousa à frente do Flamengo parece que vai ser curta, segundo adiantam alguns órgãos de comunicação social no Brasil. O 11º lugar no Brasileirão e as exibições da equipa não estão a agradar aos adeptos e à estrutura do emblema do Rio de Janeiro.

De acordo com o portal 'Goal', há um português que se perfila como sucessor: Pedro Martins. O treinador campeão na Grécia pelo Olympiacos já terá sido sondado através de intermediários para avaliar a disponibilidade de render Paulo Sousa no imediato.

"O presidente do Flamengo [Rodolfo Landim] está a ouvir as sugestões e centraliza todas as decisões", adianta a notícia.

Cuca, técnico campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, é tido como uma solução "óbvia" para alguns dirigentes do Mengão mas Landim não está convencido de que seria o que o Flamengo necessita neste momento.

O Flamengo perdeu em casa (1-2) com o último classificado do Brasileirão, o Fortaleza, e volta a entrar em campo esta quarta-feira no terreno do Red Bull Bragantino.