Guzzo marca e Goiás de Armando Evangelista bate Coritiba em duelo de 'aflitos' no Brasileirão

Um golo do português Raphael Guzzo garantiu este domingo o triunfo por 1-0 ao Goiás, do técnico luso Armando Evangelista, no terreno do Coritiba, em jogo da 32.ª jornada da Liga brasileira de futebol.

Apesar do triunfo, com o golo aos 70 minutos, a equipa de Armando Evangelista ainda está em zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar, com 35 pontos.

Muito mais acima na tabela está o Bragantino, orientado pelo português Pedro Caixinha, que também hoje venceu o Corinthians por 1-0, graças a um golo de Helinho, aos 29 minutos.

O triunfo mantém o Bragantino no terceiro lugar, com 58 pontos, a um do líder, o Botafogo, que tem menos um encontro disputado e que na segunda-feira joga com o Vasco da Gama.

Na segunda posição, em igualdade pontual com o líder (59), segue o Palmeiras, do treinador português Abel Ferreira, que soma mais dois jogos do que o Botafogo, e mais um do que a formação de Pedro Caixinha.