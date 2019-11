Goleada de Jesus faz mossa: Fábio Carille despedido do comando técnico do Corinthians

A goleada do Flamengo de Jorge Jesus ao Corinthians teve consequências no banco da equipa de São Paulo. O técnico Fábio Carille não resistiu à derrota e foi despedido.O Corinthians não vence há oito jogos no Brasileirão, algo que não acontecia desde 2013O Timão, que ocupa atualmente o 7º lugar, tornou-se na 17ª equipa brasileira a despedir o treinador esta época.