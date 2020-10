'Goleiro' Bruno: Assassino marcou golo... e a Internet não perdoa

Quem acompanha o futebol brasileiro sabe que o guarda-redes Bruno, culpado pelo homícidio da modelo Eliza Samúdio em 2010, foi condenado a 20 anos de prisão.

Contudo, desde 2017 que vai regressando esporadicamente ao futebol, uma vez que se encontra a cumprir pena em regime semi-aberto.

Em agosto deste ano conseguiu finalmente encontrar um clube e alinha no Rio Branco, da Série D do Campeonato Brasileiro.

Goleiro Bruno, aquele condenado por homicídio, fez gol na Série D hoje pic.twitter.com/sp5FWoAzhg — Última Divisão (@ultimadivisao) October 22, 2020

No duelo frente ao Bragantino (1-1), converteu um penálti e voltou a celebrar um golo, algo que não acontecia desde 26 de maio de 2010, quando marcou na derrota do Flamengo por 2 a 1, no clássico contra o Fluminense.

Contudo, dadas as circunstâncias, as redes sociais não perdoaram o facto do clube ter destacado de forma efusiva este tento de um homem que, para muitos, nem devia estar fora da cela.