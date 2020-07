‘Goleiro’ Bruno provoca mais uma baixa no Rio Branco

Depois do principal patrocinador foi a vez da treinadora da equipa feminina do Rio Branco dizer ‘chega’ e bater com a porta. O clube brasileiro da Série D anunciou o guarda-redes Bruno, envolvido no homicídio de Eliza Samúdio em 2010, como reforço e ninguém ficou indiferente.

Rose Costa pediu demissão e assumiu que se sentiu revoltada com a decisão da direção do clube: "Foi uma decisão unilateral, uma vez que parte da direção não concordava com essa contratação. Soube através da imprensa que o presidente tinha fechado negócio com o Bruno. Acham normal? E mesmo depois de adeptos e funcionários do clube pedirem que não o fizesse."