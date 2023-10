'Golpe argentino': Adepto do Palmeiras regressa a casa sem dinheiro... e sem namorada

O brasileiro Caio Fleischmann é influenciador digital e adepto fervoroso do Palmeiras. E hoje tornou-se notícia por ter sido protagonista da viagem mais azarada de sempre.

Com 1.1 milhões de seguidores no Instagram, o antigo ator é uma figura muito próxima do universo Palmeiras e não quis perder a oportunidade de assistir ao vivo ao duelo do Verdão contra o Boca Juniors, na Argentina, sexta-feira passada.

Deslocou-se ao país vizinho para o duelo da 1ª mão das meias-finais da Taça Libertadores e contou agora à imprensa brasileira como regressou de lá sem dinheiro, sem namorada e... sem ter visto o jogo.

"Combinei com um funcionário do hotel, que me garantiu que conseguia estadia e bilhetes para o jogo. Quando lá cheguei pediu-me logo mais dinheiro, porque surgiram taxas inesperadas. E depois levei o golpe. Fui burro... Com 40 anos passar por uma situação destas. Foi um desastre tão grande. Foi a primeira vez que viajei e levei um golpe. E que golpe", revelou ao UOL.

Depois de muitos avanços e recuos na 'negociação' com o funcionário que lhe havia prometido mundos e fundos, Caio ficou ainda sem namorada.

"Terminámos a relação por causa do stress. Fiquei nervoso com as pessoas, começámos a discutoir e não existe forma de reatarmos", rematou.

Agora o influenciador digital promete processar todos os envolvidos.