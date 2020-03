Governo do Rio de Janeiro pede autorização a Flamengo e Fluminense para Maracanã virar hospital

O Governo do Rio de Janeiro solicitou ao Flamengo e ao Fluminense, que atualmente são os administradores do Maracanã, para usar o estádio para a instalação de um hospital provisório para atendimento específico a pessoas contaminadas pelo coronavírus.





O Fluminense diz que ainda não foi notificado, mas que concorda com o pedido: "O Fluminense Football Club ainda não recebeu nenhuma notificação do Governo do Estado quanto à utilização do Maracanã como hospital de campanha, mas está de acordo para utilização do estádio para esse fim", refere o clube em comunicado.Já o Flamengo ainda não fez qualquer comunicação oficial, mas o clube já havia colocado o Maracanã à disposição do governo , ainda antes mesmo desta requisição formal.Entretanto, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, que tinha suspendido o Cariocão até o próximo domingo, já anunciou que a competição está suspensa até 30 de abril.