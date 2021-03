Grémio contrata Rafinha e ‘rouba’ Borré a Abel

Sem clube desde que rescindiu com o Olympiacos de Pedro Martins, no início de fevereiro, Rafinha foi oficializado como reforço do Grémio. O lateral-direito de 35 anos tinha regressado ao Brasil para rumar ao Flamengo, onde foi campeão e conquistou a Libertadores sob o comando de Jorge Jesus, mas o negócio não se concretizou e optou por assinar até ao final do ano com o clube de Porto Alegre. Na apresentação, Rafinha mostrou a camisola 13, número que usou ao longo da carreira, na qual passou ainda por Coritiba, Génova, Schalke 04 e Bayern. “Tenho certeza de que vou ter muito sucesso”, declarou o internacional brasileiro.

Não será o único reforço, pois o Grémio aposta forte esta temporada. Derrotado pelo Palmeiras de Abel Ferreira na final da Taça do Brasil, o clube gaúcho prepara-se para ‘roubar’ Borré ao português. O avançado colombiano, de 25 anos, chegou a ser um dos alvos do técnico do Verdão, mas acaba por dar o ‘sim’ ao Grémio, onde chegará em julho, depois de terminar contrato com o River Plate. Douglas Costa, extremo que se encontra cedido pela Juventus ao Bayern e foi formado no Grémio, é outro dos alvos. “Conversei diversas vezes com o Douglas e ele demonstrou interesse. Mas a parte financeira depende do clube”, afirmou o técnico Renato Gaúcho.